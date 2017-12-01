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Президент підписав зміни до Держбюджету 2017 року, спрямовані на вирішення найнагальніших соціально важливих питань
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Президент Петро Порошенко підписав Закон № 2191 -VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!