Юні таланти борються за право представляти область на національному відборі «Sanremo Junior»

Сьогодні у Запоріжжі розпочався обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України». Протягом трьох днів 27 талановитих дітей із різних куточків регіону змагатимуться за Гран-прі