|
Запорізькі освітяни долучилися до створення нової державної політики
|
У Запоріжжі на базі Хортицької національної навчально - реабілітаційної академії проведено серію заходів з питань реформи освіти у рамках Всеукраїнського туру «ЗміниТИ: взаємодія заради змін», організованих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації разом із громадською організацією «ЦентрUA» та аналітичним центром «CEDOS» за сприяння Міністерства освіти і науки України
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!