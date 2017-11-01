У Запоріжжі на базі Хортицької національної навчально - реабілітаційної академії проведено серію заходів з питань реформи освіти у рамках Всеукраїнського туру «ЗміниТИ: взаємодія заради змін», організованих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації разом із громадською організацією «ЦентрUA» та аналітичним центром «CEDOS» за сприяння Міністерства освіти і науки України