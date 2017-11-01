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У Запорізькій області впроваджується нова європейська форма оцінки впливу на довкілля
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У Міністерстві екології та природних ресурсів України відбулася нарада, присвячена впровадженню Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Від Запорізької області взяли участь заступник голови облдержадміністрації Олександр Бабанін та фахівці Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
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