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Запоріжці вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні
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У Запоріжжі сьогодні, 25 листопада, біля пам’ятника жертвам голодоморів жителі міста зібралися для вшанування пам’яті невинно замучених голодом
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!