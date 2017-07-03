Костянтин Бриль: «Крадіжки кабелю «Укртелеком» можуть стати загрозою для нацбезпеки»

Про це заявив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль під час наради щодо ситуації з розкраданням телекомунікаційної мережі Запорізької філії ПАТ «Укртелеком»