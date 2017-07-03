|
Запоріжців запрошує фестиваль „Аристократична Україна”
|
Запоріжців запрошують взяти участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі-показі етнічного та стилізованого одягу „Аристократична Україна”, який відбувається щорічно в місті Радомишль Житомирської області на території історико-культурного комплексу „Замок-музей Радомисль”
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!