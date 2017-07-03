|
Запорізькі виробники наростили експорт товарів майже на 40%
|
Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-квітень 2017 року склав $ 1286,1 млн. і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 року на 39,1 %, у т.ч. обсяг експортних поставок ($ 912,2 млн., 4 місце серед регіонів) – на 38,4 %, імпортних ($ 373,9 млн., 10 місце) – на 23,0 %
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!