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Обласна влада не залишає військових без підтримки
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У І півріччі 2017 року за рахунок коштів обласного бюджету профінансовано програми, спрямовані на допомогу Збройним Силам України, учасникам АТО, правоохоронним та силовим структурам на суму 41 493,846 тис. грн.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!