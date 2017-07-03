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До нелегальних автоперевізників вживатимуться жорсткі заходи реагування
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За даними Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Запорізькій області, з початку року на автошляхах та вулицях населених пунктів області зареєстровано 886 дорожньо-транспортних пригод, що на 7,9 % менше проти 955 ДТП в аналогічному періоді 2016 року, у тому числі 264 ДТП з постраждалими, що на 18,7% менше проти 302 ДТП в аналогічному періоді 2016 року
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