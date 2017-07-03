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Завдяки сезонним роботам зріс рівень працевлаштування
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Обласна служба зайнятості підбила підсумки роботи за І півріччя. Так, комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення за цей період отримали 44,6 тисячі безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 13,2% менше минулорічного показника
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!