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Запорізький боксер виборов бронзу на чемпіонаті Європи та готується до світової першості
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В облдержадміністрації відбулася прес-конференція за участю запорізького спортсмена Дмитра Замотаєва, який у складі збірної команди України виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боксу
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!