Запорізький боксер виборов бронзу на чемпіонаті Європи та готується до світової першості

В облдержадміністрації відбулася прес-конференція за участю запорізького спортсмена Дмитра Замотаєва, який у складі збірної команди України виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боксу