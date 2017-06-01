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Бійці 37-го батальйону зустріли День Конституції на передовій
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З нагоди Дня Конституції України у військовослужбовців запорізького 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї бригади Збройних Сил України, що виконують бойові завдання у секторі «М», побували представники обласної влади та громадськості
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