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Запорізькі аграрії почали збирати урожай 2017 року
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В окремих господарствах області розпочато збирання ранніх зернових і зернобобових культур. На жнивах планується задіяти 2484 одиниці власних та 50 одиниць залучених зернозбиральних комбайнів. Власна техніка готова до збирання врожаю на 98%. Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації
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