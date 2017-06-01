Запорізькі аграрії почали збирати урожай 2017 року

В окремих господарствах області розпочато збирання ранніх зернових і зернобобових культур. На жнивах планується задіяти 2484 одиниці власних та 50 одиниць залучених зернозбиральних комбайнів. Власна техніка готова до збирання врожаю на 98%. Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації