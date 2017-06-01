Для ремонту доріг у Пологівському районі планують об’єднати кошти з державного та місцевого бюджетів

До Служби автомобільних доріг у Запорізькій області звернулося керівництво Пологівської райдержадміністрації та райради з пропозицією співпраці у відновленні доріг місцевого значення, які вже давно потребують ремонту