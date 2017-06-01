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55-а окрема артилерійська бригада відкрила Музей бойової слави
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Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль взяв участь в урочистому відкритті Музею бойової слави 55-ї окремої артилерійської бригади. У церемонії також взяли участь представники обласної, міської та районної влади, духовенство, волонтери, командування та особовий склад бригади
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