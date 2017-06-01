Готовність області до нового опалювального сезону перевірятимуть двічі на місяць

Стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та забезпечення його сталого проходження обговорили учасники обласної селекторної наради, яка відбулася під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Віктора Скоблікова