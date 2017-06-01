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Визначено додатково сім проектів із розвитку енергоефективності навчальних та медичних закладів, які будуть реалізовані за державні кошти
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Під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Едуарда Гугніна відбулося засідання регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку в 2017 році
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