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Костянтин Бриль: «Реформа має працювати на благо людей та не створити негативу для медиків»
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Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначається День медичного працівника. Напередодні професійного свята голова облдержадміністрації Костянтин Бриль з привітаннями завітав до колективу Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!