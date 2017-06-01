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Запорізькі експерти опрацювали понад 2 тисячі проектів землеустрою за принципом екстериторіальності
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З початку року в порядку екстериторіального погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки експертами органів Держгеокадастру в Запорізькій області прийнято до опрацювання з інших областей 2297 проектів землеустрою
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!