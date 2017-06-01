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Громадські організації готують конкурси проектів
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За ініціативи Ради громадських організацій при облдержадміністрації відбулося засідання «круглого столу», присвячене реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049. Цей документ надає право громадським організаціям отримувати із бюджетів кошти для реалізації своїх соціально значущих проектів
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