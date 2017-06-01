|
Через випадки захворювання на ботулізм в області перевіряють усі торгові мережі
|
У Запорізькій області, як і в цілому по Україні, наразі склалася критична ситуація із захворюванням на ботулізм. З початку року у Мелітопольському, Чернігівському, Василівському районах, м. Енергодар та м. Запоріжжя дев’ять людей постраждали від вживання риби. Про це повідомили під час брифінгу начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шершнєв та головний епідеміолог області Олександр Мащак
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!