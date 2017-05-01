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Оформити паспорт для безвізової поїздки до країн ЄС можна в будь-якій міграційній службі області
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Установлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу викликав ажіотажний попит на біометричні паспорти. У зв’язку з цим начальник управління Державної міграційної служби в Запорізькій області Олександр Харіна провів брифінг, на якому дав роз’яснення щодо порядку оформлення документів, необхідних для безвізового в’їзду до країн ЄС
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