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Запорізькі школи готуються створювати Новий освітній простір
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З умовами створення Нового освітнього простору ознайомилися учасники робочої зустрічі в облдержадміністрації, на яку були запрошені керівники міст та районів області, об’єднаних територіальних громад, керівники 15 закладів освіти, які братимуть участь у впровадженні Нового освітнього простору на початковому етапі, а також представники проектних організацій та організацій, які здійснюють експертизу проектно-кошторисної документації. У заході взяли участь заступники голови облдержадміністрації Едуард Гугнін та Віктор Скобліков, заступник голови-керівник апарату ОДА Зінаїда Бойко
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