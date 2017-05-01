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Костянтин Бриль: «Перспективний план об’єднання громад потребує доопрацювання»
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На цьому наголосив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль під час спільного засідання колегії облдержадміністрації та Ради регіонального розвитку Запорізької області за підсумками розгляду результатів процесу децентралізації влади на території Запорізької області
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