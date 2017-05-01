ТРК "Алекс"
Костянтин Бриль: «Перспективний план об’єднання громад потребує доопрацювання»
На цьому наголосив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль під час спільного засідання колегії облдержадміністрації та Ради регіонального розвитку Запорізької області за підсумками розгляду результатів процесу децентралізації влади на території Запорізької області
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