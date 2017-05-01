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Костянтин Бриль: "У подіях 9 травня в першу чергу винні не правоохоронці, а провокатори"
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Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль провів засідання комісії з розгляду інцидентів, що трапилися 9 травня в Запорізькій області. Захід відбувся за участю представників виконавчої влади, правоохоронних органів, учасників АТО та громадськості
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