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Найкращі відеоісторії прийомних родин з усієї України обрали на Хортиці
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До Запоріжжя, на острів Хортиця, з’їхалися прийомні родини з різних куточків України, від Львова до Маріуполя, на підбиття підсумків конкурсу «Ключі від родинного щастя», який утретє проводить благодійний фонд «Щаслива дитина» за підтримки Служби у справах дітей Запорізької облдержадміністрації та благодійників
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