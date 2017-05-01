Військовослужбовці присягнули на вірність Україні Сьогодні на острові Хортиця 100 військослужбовців військової частини А2176 Збройних Сил України прийняли присягу. Привітав молоде поповнення заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін ВАЖНО megogo.net.

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