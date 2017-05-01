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Запоріжців запрошують відзначити День сім’ї та День матері
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Сьогодні в Запоріжжі на площі Маяковського відбудеться соціальна акція, приурочена до Дня сім’ї та Дня матері «Сильна родина – міцна країна!». На захід запрошуються сім’ї, які проживають у Запорізькій області, включаючи неповні, багатодітні, прийомні, сім’ї учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, діти та молодь
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