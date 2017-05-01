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Костянтин Бриль привітав запорізьких ветеранів зі святом
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В День пам’яті та примирення голова облдержадміністрації відвідав запорізьких ветеранів Другої світової війни Миколу Анічина та Віктора Варвашеню. Костянтин Бриль привітав їх зі святом та вручив подарунки від обласної влади. Спілкуючись з очільником регіону, ветерани розповіли про свій героїчний військовий шлях
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