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Запоріжці відзначають День пам’яті та примирення
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Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль взяв участь в урочистому мітингу, що відбувся з нагоди Дня пам’яті та примирення на Алеї Бойової Слави в обласному центрі. Участь у заході також взяли представники влади міста і області, духовенства, ветеранських організацій, а також громадськості
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