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Стан виплати підвищеної заробітної плати у бюджетній сфері контролюватимуть робочі групи на всіх територіях
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Розпорядженням голови облдержадміністрації створено обласну робочу групу з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати
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