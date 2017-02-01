Стан виплати підвищеної заробітної плати у бюджетній сфері контролюватимуть робочі групи на всіх територіях

Розпорядженням голови облдержадміністрації створено обласну робочу групу з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати