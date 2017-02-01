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Від сьогодні заклади соціального захисту населення готові до прийому евакуйованих жителів Авдіївки
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На виконання доручення голови обласної державної адміністрації Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації опрацьовано питання щодо забезпечення розміщення евакуйованих жителів Авдіївки з обмеженими можливостями в закладах соціального захисту населення
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