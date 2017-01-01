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Для майбутніх чемпіонів регіону - нові спортивні зали
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Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль взяв участь в урочистому відкритті відремонтованих залів у КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю» ЗОР
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