Громади області шукають оптимальні формати свого об’єднання

У процесі децентралізації, який активно триває в області, сільські ради самі виступають ініціаторами об’єднання окремих громад. Зокрема, з пропозицією про об’єднання до облдержадміністрації звернулися голова Підгірненської сільської ради Юрій Живиця та Широківської сільської ради Анатолій Соколовський Василівського району