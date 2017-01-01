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Громади області шукають оптимальні формати свого об’єднання
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У процесі децентралізації, який активно триває в області, сільські ради самі виступають ініціаторами об’єднання окремих громад. Зокрема, з пропозицією про об’єднання до облдержадміністрації звернулися голова Підгірненської сільської ради Юрій Живиця та Широківської сільської ради Анатолій Соколовський Василівського району
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