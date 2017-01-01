Іноземні кошти допомагають сучасно обладнати центри первинної медико-санітарної допомоги

Підбито підсумки реалізації в області субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області на 2015-2017 роки», який спрямований на розвиток і зміцнення первинної медико-санітарної допомоги, яка надається 32 центрами ПМСД