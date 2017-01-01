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Служба зайнятості – на шляху реформування
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Про підсумки роботи Запорізької обласної служби зайнятості за 2016 рік та перспективи реформування служби зайнятості журналістів поінформували під час брифінгу
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