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Що несуть працівникам законодавчі зміни в оплаті праці?
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У зв’язку із змінами в законодавстві Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації прокоментував деякі питання оплати праці
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