|
Лави військовослужбовців за контрактом поповнили майже 3 тисячі запоріжців
|
За даними обласного військового комісаріату, у 2016 року в Запорізькій області на військову службу за контрактом було прийнято майже 3 тис. чоловік та жінок
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!