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Під час свят вимушені переселенці майже не звертаються за допомогою
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У Запорізькій області під час новорічно-різдвяних свят регіональний штаб з питань соціального забезпечення та тимчасового розміщення сімей та переселенців із зони проведення АТО реєструє лише одиничні звернення. До того ж, певна кількість вимушених переселенців на свята поїхала додому
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