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Пункти обігріву рятують запоріжців від замерзання
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З метою профілактики переохолодження та замерзання населення на території області розгорнуто 243 стаціонарні пункти обігріву, 10 пересувних пунктів обігріву та один мобільний пункт обігріву відкрито на базі намету в Мелітополі. Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації
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