|
На свята призначено додатковий поїзд із Запоріжжя
|
На період новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця призначила 41 додатковий поїзд у різних напрямках на 233 рейсів
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!