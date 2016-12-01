На автодорозі Запоріжжя - Маріуполь відкрито рух для транспорту без обмежень

Напередодні Нового року завершено роботи з поточного середнього ремонту на автодорозі Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь км46+300 - км58+619. Завдяки цьому з 25-го грудня відкрито рух для всіх транспортних засобів без обмежень