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На автодорозі Запоріжжя - Маріуполь відкрито рух для транспорту без обмежень
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Напередодні Нового року завершено роботи з поточного середнього ремонту на автодорозі Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь км46+300 - км58+619. Завдяки цьому з 25-го грудня відкрито рух для всіх транспортних засобів без обмежень
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