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Волонтери оновили перелік загиблих на Донбасі бойовиків та військових РФ
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Група російських волонтерів "Вантаж-200 з України в Росію" опублікувала на своєму сайті новий список загиблих бойовиків і російських військових на Донбасі.
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