Ле Пен скасувала зустріч з верховним муфтієм Лівану через хіджаб

СПЕЦПРОЕКТ

Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?

1 марта в 20:00

только на телеканале «АЛЕКС» спецвыпуск масштабного социального проекта «Группы смерти».