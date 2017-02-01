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Ле Пен скасувала зустріч з верховним муфтієм Лівану через хіджаб
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Лідер французького ультраправого "Національного фронту" та кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен скасувала заплановану на вівторок, 21 лютого, зустріч із верховним муфтієм Лівану після того, як відмовилася одягти на подію хіджаб.
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