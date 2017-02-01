ТРК "Алекс"
Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 34 мільйони
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) минулого тижня продав активи 33 банків, що ліквідуються, на 34,06 млн грн.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
СПЕЦПРОЕКТ
Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?
1 марта в 20:00
только на телеканале «АЛЕКС» спецвыпуск масштабного социального проекта «Группы смерти».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "АЛЕКС" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. Тел. 213-91-53 (с 9-00 до 18-00)
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
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