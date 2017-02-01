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Голова Мюнхенської конференції підбив перші підсумки
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Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, підводячи її підсумки, зазначив, що на ньому вдалося домогтися певної ясності з деяких питань".
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