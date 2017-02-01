Чернівчанин, який пройшов у походах 46 тисяч кілометрів, презентував книгу про Карпати

Турист з Чернівців Валерій Павленко, який чималу частину свого життя провів у походах, видав книгу «Дещо про Карпати, дещо про туризм або магія гір», яку презентував у Будинку естетики та дозвілля.