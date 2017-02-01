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“Синій кит” у Києві: двоє дівчат отримали останнє завдання у «групі смерті»
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У Києві двоє дівчаток, які отримали завдання у «групі смерті», намагалися покінчити життя самогубством.
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