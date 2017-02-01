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Авдіївка знову без світла і води
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Через обстріли 18 лютого до Авдіївки тимчасово припинено водо- та електропостачання. Теплопостачання Авдіївки здійснюється у штатному режимі – ДСНС.
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